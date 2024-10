Prefeito Waguinho entrega 11 ruas urbanizadas em Belford Roxo

Prefeito Waguinho e deputada Daniela do Waguinho descerraram a placa de entrega das ruas

A Prefeitura de Belford Roxo entregou 11 ruas urbanizadas no bairro Malhapão (antiga Granja), no Wona. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho estiveram com moradores para realizar a entrega das vias que foram pavimentadas e concretadas.

As ruas contempladas foram: Marcos Borges, Araújo, Homero Sobrinho, Rafael Souza e Silva, Avenida Nogueira da Cruz, Marinalva Silva, Rosângela Tostes, Marina Borges e Lucia Ramalho e Joaquim Vieira.

O prefeito Waguinho pontuou sobre as obras na região. “Trabalhamos muito para elevar a qualidade de vida e dar mobilidade urbana aos moradores. As ruas receberam obras de pavimentação e concretagem que transformaram o bairro”, afirmou Waguinho.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho comentou sobre a entrega. “Atendemos as demandas das famílias e avançamos em infraestrutura para garantir benfeitorias na cidade, o bairro está de cara nova”, concluiu Daniela.