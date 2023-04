Prefeito Waguinho pontuou diversas questões referentes à segurança pública

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, se reuniu-se nesta segunda-feira com os secretários municipais Luciano Arigone (Segurança Pública), e Alberto Vieira (Defesa Civil) para debater a situação atual de segurança. Durante a reunião, um ofício foi formalizado para ser entregue ao governador do Rio, Cláudio Castro e ao ministro da Justiça, Flávio Dino, solicitando reforço das forças policiais no município.

Dentre as questões abordadas, o prefeito Waguinho repudiou veementemente a chacina de Areia Branca, que deixou três mortos e dois baleados na última sexta-feira (14-04) em um condomínio residencial; o confronto de duas facções rivais em Vila Pauline e Retiro Feliz que está impactando nas aulas de mais de 500 alunos da Escola Municipal Pedro Antônio e moradores da região; a ausência de forças policiais nas cabinas em diferentes bairros como Areia Branca, Lote XV, Heliópolis, Nova Aurora e no Centro em dois

pontos; o não cumprimento do efetivo de 120 policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) em convênio entre a prefeitura municipal e a Polícia Militar do Rio de Janeiro; a notória expansão territorial de facções criminosas em mais de 12 bairros de Belford Roxo; e a extorsão e coação de criminosos para impedir o andamento de obras públicas.

Efetivo pequeno

O prefeito Waguinho percorreu diversas cabinas de policiamento do município, furtadas e abandonadas, para fazer um apelo para que soluções sejam dadas a respeito da segurança pública. “Pessoas inocentes foram assassinadas, o crime está ocupando bairros e intervindo no direito de ir e vir dos munícipes. Não podemos deixar isso acontecer, farei a minha parte para lutar, batalhar e ajudar o povo belforroxense”, ressaltou.

“Temos um efetivo pequeno de policiais para garantir a segurança de quase 600 mil habitantes. Peço ajuda do governador Cláudio Castro através das forças policiais do Estado do Rio, assim como a

Força Nacional de Segurança Pública para contornar essa grave situação”, completou o prefeito.

Ao lado de secretários municipais, o prefeito Waguinho também visitou a Escola Municipal Pedro Antônio, no Retiro Feliz, para tranquilizar os professores, pais e alunos. Em breve, será inaugurado um novo e amplo espaço físico da escola que contará com uma Unidade Básica de Saúde, uma praça e uma creche

ao lado.