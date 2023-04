Prefeitura apresenta programas políticas públicas para jovens em Belford Roxo

O futuro começa na juventude. A Prefeitura de Belford Roxo apresentou o programa +Juventudes que fará parte da política pública voltada para os jovens, com a chancela da Secretaria Nacional da Juventude. O evento aconteceu no Teatro da Cidade com a presença de autoridades municipais, representantes estaduais e federais da Juventude.

Dentre os projetos que serão executados, está o “Primeira Oportunidade” que dará acesso a primeira experiência profissional e uma bolsa para os jovens de 16 a 24 anos; o Centro de Desenvolvimento da Juventude (CDJ) com mentorias criativas para a formação de jovens, o “Cine Juventude” exibindo filmes educativos nas praças e espaços públicos; e o “Ônibus Universitário” para deslocar gratuitamente os alunos até as unidades de ensino.

O subsecretário municipal da Juventude, Kauly Luz, destacou a gestão de Belford Roxo como referência na demanda do Estado. “O ato de hoje é um marco na geração da política de juventude para garantir oportunidade, emancipação e autonomia”, comentou. “Temos muitos parceiros envolvidos e engajados para executar esse programa que vai gerar oportunidades e representar os mais de 120 mil jovens de Belford Roxo”, completou Kauly.

Projetos consistentes

A presidente do Fórum Estadual de Gestores da Juventude (FORJUV), Larissa Garcez, pontuou sobre o cenário atual da pasta. “Temos poucos municípios que pensam na política pública para os jovens, portanto é motivo de felicidade ver Belford Roxo sair à frente com projetos consistentes de empregabilidade e qualificação”, ressaltou Larissa. “Fico feliz e honrado de ver a apresentação dessas medidas no município. Somente assim poderemos sanar os desafios enfrentados por muitos jovens da Baixada Fluminense”, comentou o membro titular do Conselho Nacional de Juventude, Thiago Gomes.

A chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Karol Mendez, ressaltou a importância do tema. “A juventude precisa de políticas direcionadas e estamos atuando em conjunto para transformar e inovar esse cenário no município. Parabenizo a todos envolvidos nesse momento de fortalecimento para reafirmar o compromisso com os jovens belforroxenses”, afirmou Karol, que também atuou como consultora nos projetos do programa +Juventudes.

O secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso, deixou uma mensagem em vídeo para reforçar o resgate de políticas de esporte, lazer e cultura. “A política para os jovens se estabelece no agora. Vamos promover em união as iniciativas para construir um desenvolvimento integral em Belford Roxo”, frisou Ronald.

Estiveram presentes também, o presidente do Conselho Estadual da Juventude – RJ, Jeferson Alves, e o superintendente de Estado da Juventude – RJ, Luan Monteiro.