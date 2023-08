Prefeitura Belford Roxo avança com obras de drenagem e saneamento em Vila Pauline

A Prefeitura de Belford Roxo está realizando obras de drenagem e saneamento no bairro de Vila Pauline. Equipes técnicas avançam na troca de manilhas no cruzamento da Estrada do Conde com a rua Bernardino Rodrigues de Vasconcelos com destino às proximidades da nova Vila Olímpica do bairro.

A construção da nova rede de drenagem visa melhorar a qualidade de vida dos moradores, reduzindo o acúmulo de água. Além disso, o serviço amplia a durabilidade do pavimento asfáltico e facilita o escoamento das águas da chuva.

De acordo com o secretário municipal de Conservação, Paulo Sérgio Luna, as obras seguem aceleradas e com suporte maquinário para solucionar o problema de alagamento. “Estamos limpando e desobstruindo as manilhas antigas para realizar a troca de toda a rede. As intervenções são fundamentais para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial”, ressaltou Paulo.

Nova galeria

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, fiscalizou o trabalho das equipes. “A nova galeria contemplará mais de 1200 metros de extensão para dar mais conforto e segurança aos moradores”, frisou. “Reafirmamos nosso compromisso com a infraestrutura urbana e seguimos atendendo às demandas antigas da comunidade”, afirmou Matheus.

“Fim dos transtornos”, diz morador

O comerciante e morador de Vila Pauline, Luís Felipe Bezerra, de 37 anos, foi nascido e criado no bairro e agradeceu pelas melhorias. “A obra vai ajudar muito no fluxo do bairro e não mais causar transtornos com alagamentos”, frisou Luís Felipe. “É o progresso e a esperança chegando para nós, desejamos que a transformação continue em toda região”, completou Severino Ramos, de 59 anos, morador de Heliópolis e comerciante no bairro.