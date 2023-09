Prefeitura Belford Roxo inicia obras no valão Sargento Roncalli

A Prefeitura de Belford Roxo está realizando a cobertura das galerias do valão do

bairro Sargento Roncalli. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho,

anunciou que o local do valão receberá uma área de lazer totalmente equipada com

academia ao ar livre e brinquedos. O primeiro trecho contemplado é na avenida

Subtenente Manoel Henrique da Cunha Rabelo.

Diversas equipes também serão mobilizadas no recapeamento asfáltico e instalação

de lâmpadas de led nas vias do bairro. As regiões conhecidas como Deserto do

Roncalli, Vila Verde, São Vicente, Vale do Ipê e Roseiral também receberão obras de

saneamento, drenagem e pavimentação.

Grande área de lazer

O secretário municipal de Conservação, Paulo Sérgio Luna, comentou sobre as

intervenções no bairro. “Na primeira etapa de obras serão cobertos mais de 450

metros do valão com lajes pré-moldadas em toda a extensão”, frisou.

“Vamos implementar no local uma grande área de lazer que será uma conquista para os moradores da região, sem impactar no fluxo das águas”, completou Paulo Sérgio.

Moradores antigos do bairro, o casal Augusto Machado e Benedita da Conceição

Machado, de 85 e 79 anos, acompanhou de perto os trabalhos das equipes. “Moro

aqui há 40 anos e sempre tive esperança de que esse valão fosse coberto. Com

isso, ganharemos uma área de lazer para todos os moradores, especialmente para

as crianças”, ressaltou o vigilante aposentado Augusto. “Essa área já sofreu muito

com enchentes, mas agora vai ficar uma beleza. Estou planejando colocar uma

barraquinha para vender sorvetes quando a área de lazer estiver pronta”,

acrescentou Benedita.