Prefeitura concreta mais de 20 ruas em São Francisco de Assis

Crédito – Kristian Amarante/PMBR

Foto – Obras

Legenda – A Prefeitura está trabalhando para concretar 20 ruas dos bairros Nova

Aurora e São Francisco

A Prefeitura de Belford Roxo segue com força total nas obras de infraestrutura no

município que contemplam mais de 20 ruas no bairro São Francisco de Assis. As

equipes estão trabalhando nas ruas Quinze de Janeiro e Anita Garibaldi, através do

despejo de toneladas de concreto pelas máquinas e a colocação de meios-fios.

As obras estão sendo executadas para garantir melhorias na mobilidade urbana.

Além disso, fazem parte do pacote de intervenções que vão contribuir na

durabilidade do pavimento e escoamento das águas pluviais. A construção das

guias de meios-fios também oferecerá mais segurança aos moradores de Nova

Aurora.