Prefeitura concreta mais de 20 ruas em São Francisco de Assis e Nova Aurora

A concretagem beneficia diversas ruas dos bairros São Francisco de Assis e Nova Aurora

A Prefeitura de Belford Roxo segue com força total nas obras de infraestrutura no município que contemplam mais de 20 ruas nos bairros São Francisco de Assis e Nova Aurora. As equipes estão trabalhando nas ruas Quinze de Janeiro e Anita Garibaldi, através da concretagem e da colocação de meios-fios.

As obras estão sendo executadas para garantir melhorias na mobilidade urbana. Além disso, fazem parte do pacote de intervenções que vão contribuir na durabilidade do pavimento e escoamento das águas pluviais. A construção das guias de meios-fios também oferecerá mais segurança aos moradores de Nova Aurora. As intervenções incluíram obras de drenagem, saneamento básico e pavimentação nos dois bairros.