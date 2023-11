Prefeitura de Belford Roxo abre matrículas para ano letivo de 2024

A Prefeitura de Belford Roxo anunciou a abertura de renovações e pré-matrículas de

alunos para as Unidades Escolares do Município de Belford Roxo. Ela terá início na

próxima segunda-feira (13), nas modalidades da Educação Infantil, Ensino

Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, conforme

Calendário de Matrícula para o ano letivo de 2024.

A renovação de matrícula dos estudantes da Rede de Ensino deverá ser efetivada a

partir do dia 13 até o dia 30 de novembro, com a presença dos pais e

ou/responsáveis para assinatura em ficha própria, de modo a dar continuidade aos

estudos na mesma unidade no ano letivo de 2024.

O prazo para os estudantes com deficiências, transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados, termina no dia 21 de

novembro. As pessoas com deficiência terão sua matrícula efetivada,

preferencialmente, na Unidade Escolar mais próxima à sua residência.

De 26 de dezembro a 31 de janeiro, a vez será das matrículas novas para os alunos

do ensino fundamental, Educação Jovens e Adultos (EJA) e educação especial. A

matrícula deverá ser efetuada na unidade escolar pretendida pelo aluno, mediante a

oferta de vagas. A matrícula do novo estudante somente será efetivada quando

oficializada pela Unidade Escolar.

Toda a infraestrutura

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou que a Prefeitura

investe na Educação, oferecendo toda a infraestrutura aos servidores e suporte de

material completo aos estudantes. “Queremos que nossos alunos tenham o melhor

ensino possível. Essa é a nossa meta”, destacou o secretário.

Informações sobre matrículas podem ser obtidas pelo whatsapp 96649-5788.

Calendário (Educação infantil)

De 13 a 28 de novembro de 2023 – Pré-matrícula da Educação Infantil, Creche e

pré-escola 30 de novembro de 2023 – Prazo final para a unidade escolar entregar na Divisão de Projeção e Matrícula – SEMED, os formulários de pré-matrícula (Cadastro Único) 18 de dezembro de 2023 – Divulgação da lista dos contemplados na Educação Infantil Cadastro Único) 20 de dezembro a 08 de janeiro de 2024 – Efetivação da matrícula (novos estudantes) dos classificados no Cadastro Único para a Educação Infantil – creche e pré-escola.

15 de janeiro de 2024 – Atualização do quadro de vagas pela unidade escolar

apresentando as vagas remanescentes após o período de efetivação de matrícula.

18 de janeiro de 2024 – Divulgação da reclassificação para as vagas

remanescentes.

22 a 24 de janeiro de 2024 – Efetivação da matrícula dos contemplados à

reclassificação nas unidades escolares (1 a 5 anos de idade)

Efetivação de novas matrículas para 2024 – (ensino fundamental)

De 26 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 – Matrículas novas na Rede;

efetivação da matrícula dos estudantes para o Ensino Fundamental, Educação de

Jovens e Adultos e Educação Especial, diretamente na Unidade Escolar pretendida,

mediante a oferta da vaga.

Os documentos necessários para a matrícula são: cópia da Certidão de Nascimento

e/ou Certidão de Casamento e RG e CPF do estudante; histórico Escolar ou

Declaração de Escolaridade no qual deverá constar a etapa ou ano de escolaridade

em que o aluno deverá cursar.

Para o Ensino Fundamental, Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial:

cópia do comprovante de residência atualizado; cópia do RG e CPF do responsável;

telefone de contato; 03 (três) Fotos 3×4 recentes; cópia do comprovante do tipo

Grupo Sanguíneo; cópia do Laudo Médico e /ou outros documentos comprobatórios

para alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas

Habilidades ou Superdotação.

Além disso, é preciso apresentar cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil

e Anos Iniciais); cópia do Cartão do SUS; atestado médico para Prática de

Educação Física (quando necessário); comprovação da regularidade com o Serviço

Militar (aluno do sexo masculino maior de 18 anos); cópia da Folha Resumo

Cadastro Único com informações relativas ao Cadastro da Família, quando for o

caso.