Prefeitura de Belford Roxo avança com obras em Vila Heliópolis e Parque Amorim

O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, visitou as obras da Rua do Carmo ao lado do secretário de Habitação, Toninho Medeiros

Onde tem trabalho, tem gente vivendo melhor. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, avança com os trabalhos de pavimentação asfáltica na Vila Heliópolis e as obras de meio-fio e calçada no Parque Amorim.

De acordo com o projeto, em Vila Heliópolis, mais de 6 ruas receberão asfaltamento, dentre elas a rua Condé Lage, com 450 metros de comprimento, e a Catulo, com 380 metros No Parque Amorim, toda a extensão da rua do Carmo está recebendo meio-fio e calçada. Ao todo, mais de 35 ruas serão contempladas com melhorias.

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus

Carneiro, visitou os bairros em obras e atendeu moradores. “Contribuir para o

crescimento da nossa cidade é uma grande conquista para as famílias. Seguimos

com a missão de levar dignidade, qualidade de vida, segurança e mobilidade

urbana”, completou Matheus.

Trabalho reconhecido

O aposentado e morador da rua Condé Lage há mais de 20 anos, José Félix, de 66

anos, reconheceu o trabalho da gestão municipal. “Estou feliz e comemorando a

chegada do asfalto assim como o bairro inteiro”, contou José. “Acabou a lama,

barro e a poeira. Isso é um alívio para todas as famílias”, acrescentou o autônomo

Joelson Lima, de 30 anos.

O gasista e morador antigo do Parque Amorim, Pedro Ribeiro, de 73 anos,

agradeceu pelas benfeitorias. “O bairro precisava demais desses cuidados e as

obras vieram para melhorar a realidade. Estamos alegres pela atenção e

valorização”, concluiu Pedro.