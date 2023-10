Prefeitura de Belford Roxo avança nas obras de escola padrão do Cantão

A escola padrão do bairro Cantão terá capacidade para abrigar até mil alunos

A Prefeitura de Belford Roxo segue avançando nas obras de construção de uma

nova escola padrão no Cantão, em Heliópolis. A escola com capacidade para mil

alunos seguirá todas as recomendações de dimensão com salas amplas de

recurso, leitura, informática, refeitório com área de convivência e espaços

climatizados.

As estruturas das salas de reunião, dos professores, da coordenação, e os

banheiros masculino e feminino já seguem adiantadas. Na sequência serão

realizadas as etapas de pavimentação, de alvenaria e colocação de laje, das salas

de aula, assim como a construção da rampa de acessibilidade.

Programa de crescimento

As obras fazem parte do programa de crescimento das escolas da rede municipal e

vão beneficiar alunos do bairro e região. “Estamos felizes em continuar oferecendo

uma educação cada vez melhor, com qualidade, da forma que nossas crianças

merecem, atendendo as determinações do prefeito Waguinho”, destaca o secretário

municipal de Educação, Denis Macedo.