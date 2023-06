Prefeitura de Belford Roxo começa hoje recadastramento dos servidores ativos

O processo se estende até 14 de julho. Os funcionários devem preencher

formulário disponível no site

A Prefeitura de Belford Roxo inicia nesta quarta-feira (21) – se estendendo até o dia 14 de julho – o recadastramento dos servidores públicos concursados ativos da administração direta e indireta. O formulário a ser preenchido estará disponível no site https://servidorbelfordroxo.com.br/ do dia 21 até o dia 24 junho. O servidor deverá preenchê-lo eletronicamente, imprimir, assinar e levá-lo, juntamente com os

documentos exigidos. A entrega será feita no dia determinado para o servidor se

apresentar, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

O recadastramento presencial será realizado no período de 26 de junho a 14 de

julho, sendo a Secretaria de Saúde entre os dias 26 a 30 de junho e a Secretaria de

Educação entre os dias 3 a 14 de julho, o formulário impresso e a documentação

do servidor deverão ser entregues no Previde, situado na rua José da Cunha, 305,

Areia Branca, conforme convocação a ser publicada no Diário Oficial do Município

por ordem alfabética. Quem não fizer o recadastramento poderá ter o salário

bloqueado até que regularize a situação.

Relação de documentos para o recadastramento

Confira a relação de documentos a serem apresentados: Cadastro de Pessoa

Física – CPF; documento de identidade civil, sendo aceitos: Carteira de Identidade,

Carteira Profissional de Conselho de Classe, Passaporte, Carteira de Identificação

Funcional e Carteira Nacional de Habilitação – todos modelos com foto; quitação

eleitoral; carteira de conselho profissional e registro, obrigatório nas situações em

que exerça cargos ou funções em que for exigido o registro; comprovante de

residência atualizado, com no máximo 3 (três) meses de antecedência da data

inicial do período de competência, podendo ser conta de luz, água, internet,

contrato de locação, escritura de imóvel ou correspondência bancária; Certificado

de Reservista, para homens de até 60 (sessenta) anos; Carteira Nacional de

Habilitação – CNH, obrigatório para os servidores que exerçam atividade ou função

de motorista em seu trabalho.

Devem ser apresentados ainda: passaporte, para os servidores estrangeiros;

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União

Estável, assinada pelo casal ou Declaração de União Estável registrada em

Cartório, com firma “por verdadeiro”; Certidão de Nascimento dos filhos

dependentes econômicos ou documento de tutela, curatela ou guarda judicial, que

comprovem as demais situações de dependência; Cadastro de Pessoas Físicas –

CPF dos dependentes econômicos, obrigatório para todos, independentemente da

idade; Certificado de nível médio ou fundamental, expedido pela entidade de ensino

ou diploma de conclusão de curso superior, devidamente reconhecido pelo MEC;

Certificados de cursos de especialização, mestrado e/ou doutorado, devidamente

reconhecidos pelo MEC, e outros certificados referentes a capacitações do

servidor; Comprovante do número do PIS/PASEP, podendo ser cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Extrato do PIS/PASEP; Laudo médico com comprovação de CID, para as pessoas com deficiência; Comprovante de conta

corrente, podendo ser cópia de extrato bancário ou foto da frente e verso do cartão;

foto 3×4 atualizada; Cópia Integral da Declaração do Imposto de Renda. Em caso de

isento, apresentar declaração emitida pelo site da Receita Federal.