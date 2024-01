Prefeitura de Belford Roxo e Furnas assinam termo ambiental com plantio de 3 mil árvores

O secretário Igo Menezes, o prefeito Waguinho e o diretor de Furnas,

Francisco José Arteiro assinaram o termo de compensação ambiental. O documento trata de uma medida compensatória da operação da Subestação São

José, na estrada do Sarapuí

Prefeitura de Belford Roxo e a empresa Furnas assinaram nesta quarta-feira (10)

o Termo de Compensação Ambiental para o plantio de três mil árvores no município.

O termo é uma medida compensatória da operação da Subestação São José, na

estrada do Sarapuí. O projeto prevê o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica

medindo, em média, 1,80 metro, e começarão a ser plantadas em todos os bairros a

partir de fevereiro.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou a

importância da parceria na reunião. “Esperamos que a compensação fortaleça e

amplie o número de ações da secretaria de Meio Ambiente em todo o município”,

frisou o prefeito. “Agradecemos pela reunião que concedeu a licença operacional

da subestação, pois esse é um passo extremamente importante no fornecimento da

energia elétrica na Baixada Fluminense”, completou o diretor de Operação e

Manutenção de Furnas, Francisco José Arteiro de Oliveira.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Igo Menezes, as espécies

relacionadas no termo de compensação são de raízes profundas e não irão destruir

as calçadas e as rede de manilhas. O objetivo do plantio é mitigar os efeitos do

calor. Dentre as espécies estão: ipê amarelo, manacá da serra, pata-de-vaca,

quaresmeira e jacarandá, entre outras. “O projeto de replantio, que começa em

fevereiro, irá alcançar todos os bairros. Em breve teremos um município com menos

calor e com um bonito visual paisagístico”, argumentou Igo, destacando que as

árvores não são frutíferas e serão podadas regularmente.

Espécies já estão prontas

A engenheira química da área de licenciamento ambiental de Furnas, Márcia

Campos, salientou que as espécies já estão prontas para serem plantadas. “É uma

medida compensatória”, resumiu, ao lado da advogada da área de licenciamento

ambiental, Juliana Aires.