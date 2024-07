Prefeitura de Belford Roxo entrega nova remessa do cartão recomeçar do governo do Estado do RJ

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Assistência Social, Cidadania e

Combate à Fome (Semascf) deu continuidade nesta segunda-feira (29) a entrega da remessa de Cartões Recomeçar (de um total de mais sete mil), referente ao segundo lote com nomes publicados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no Diário Oficial.

A entrega foi realizada na Estação da Cidadania, sede da Semascf, na Avenida Retiro

da Imprensa, 1423, Bairro Piam, das 9h às 13h30 aos beneficiários com nomes

iniciados pelas letras B, C e D.

Nesta terça (30) a entrega dos cartões segue o calendário, no mesmo local e horário para as letras E, F e G. É necessário apresentar os seguintes documentos (original e

cópia): identidade, CPF, comprovante de residência do ano de 2024 e laudo da

Defesa Civil. O comprovante de endereço deve ser o mesmo onde a pessoa

morava quando ocorreu a enchente. Para quem não conseguir comparecer, uma

nova data será marcada para repescagem.

Veja o calendário

30/07 (terça-feira) – Letras: E, F, G; 31/07 (quarta-feira) – Letras: H, I, J; 01/08

(quinta-feira) – Letras: L, K; 02/08 (sexta-feira) – Letra M; 05/08 (segunda-feira) –

Letras: N, O, P, Q, R; 06/08 (terça-feira) – Letras: S, T, U; 07/08 (quarta-feira) –

Letras: V, W, X, Y, Z.

“A água chegou no teto da minha casa”

Karen Lúcia dos Santos Conceição, moradora do bairro Vila Entre Rios, disse que

perdeu tudo na última enchente. “A água chegou praticamente no teto da minha

casa. Estou feliz com a entrega do cartão, que foi de um jeito rápido e organizado.

Vou utilizá-lo para comprar, imediatamente, uma geladeira, pois estou usando e da

minha mãe. A gente divide. E vou comprar também material de construção. Minha

casa ficou cheia de infiltração, muito úmida, bastante danificada”, assegurou.

A moradora de Heliópolis, Adriana Lima, 43 anos, foi uma das primeiras a receber o

benefício. “Estou muito feliz porque estava aguardando esse cartão para poder

ajudar meu pai que vive comigo. Certamente vai ajudar bastante”, frisou.

“Depois de toda aquela enchente, eu perdi tudo. Mas hoje eu posso sorrir novamente com esse benefício”, completou Amélia Alves, 84, moradora de São Bernardo.