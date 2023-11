Prefeitura de Belford Roxo entrega novos uniformes para os agentes de trânsito

No total, 50 kits com calças, camisas, blusas, coturnos, cintos, bonés e apitos foram entregues durante solenidade na sede da pasta

Os agentes de trânsito municipais de Belford Roxo ganharam novos uniformes. No

total, 50 kits com calças, camisas, blusas, coturnos, cintos, bonés e apitos foram

entregues durante solenidade na manhã de ontem (24), no bairro Piam.

O secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, elogiou a iniciativa e o

trabalho dos agentes. “São muitos investimentos e avanços no trânsito na cidade.

Essa é mais uma grande conquista para toda a equipe que está nas ruas

garantindo o cumprimento das regras de trânsito e a diminuição de acidentes”,

frisou. “Seguimos na missão de preservar o máximo de vidas através do nosso

papel na segurança viária”, acrescentou Marcelo Machado.

Educação no trânsito

A deputada-federal e primeira-dama, Daniela da Waguinho, prestigiou o evento dos

novos uniformes. “É um momento de alegria, admiração e de valorização dos

agentes que fazem valer a lei e a disciplina com um serviço de excelência. Temos

um projeto que visa a criação de uma escola voltada para educação no trânsito”,

ressaltou Daniela.

“O novo uniforme vai garantir a visibilidade dos agentes, principalmente à noite. Tenho certeza que todos os equipamentos vão ampliar a contribuição das equipes na mobilidade urbana”, acrescentou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Padrão nacional

O supervisor de trânsito Fábio Cordeiro e a agente de trânsito Adriana Campos

participaram da solenidade de entrega dos kits. “Gostaria de agradecer pelo esforço

no fornecimento dos novos uniformes de acordo com o padrão nacional. Vai facilitar

a identificação dos agentes para os condutores e pedestres no trânsito”, contou

Fábio. “Estamos todos felizes com a novidade e vamos seguir ainda mais motivados

nas missões diárias para orientarmos à população”, completou Adriana.