Prefeitura de Belford Roxo entrega praça José Vieira de Queiroz em Santa Teresa

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou no último sábado (21), em Santa Teresa, a praça José Vieira de Queiroz. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho entregaram a nova área de lazer com 3.200 metros quadrados, campo de futebol e grama sintética, vestiário, quiosque com banheiro, academia da terceira idade, playground, pista de caminhada e iluminação de led. O local já é considerado o melhor ponto de lazer do bairro.

O prefeito Waguinho destacou o crescimento do bairro de Santa Teresa. “Levamos vida e esperança para lugares que foram esquecidos por quem administrou esta cidade antes de 2017. Hoje entregamos um novo ponto de encontro para todas as famílias, com todo carinho e atenção que merecem”, afirmou. “Trouxemos educação, saúde, lazer, esporte e obras de urbanização que transformaram Santa Teresa em um lugar melhor, com mais dignidade e qualidade vida”, completou Waguinho.

Memórias inesquecíveis

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho pontuou sobre a mais nova entrega na cidade. “Essa praça é mais um presente a todos da região, será o coração da comunidade, um local onde serão criadas memórias inesquecíveis. Meu papel é continuar trazendo recursos federais para que mais conquistas como essa cheguem em Belford Roxo”, frisou Daniela.

Morador desde pequeno no bairro, Leandro Nascimento, de 30 anos, levou a filha Ayla, de 4 anos, para aproveitar os novos brinquedos. “Agora temos um espaço de lazer de qualidade e estrutura”, comentou Leandro.

Verdadeiro líder comunitário

José Vieira de Queiroz nasceu em São Pedro dos Ferros, Minas Gerais, município da Zona da Mata Mineira, que tem cerca de 8 mil habitantes. Em Belford Roxo, Queiroz, como era conhecido, se estabeleceu em Santa Teresa, onde atuou como um verdadeiro líder comunitário atendendo às demandas da população.

Com a esposa Maria Regina de Queiroz, teve três filhas, que deu seis netos ao casal. Flamenguista de coração, Queiroz morreu no dia 30 de novembro de 2012, deixando saudade nos amigos familiares. “Fico lisonjeada em ter o nome do meu marido na praça, pois ele lutou muito pelas pessoas do bairro”, afirmou a viúva, ao lado da filha Sheila.