Prefeitura de Belford Roxo inaugura creche para 230 alunos no Parque Suécia

A unidade possui 5 salas de aula, banheiros PCD masculino e feminino. refeitório, cozinha, despensa, secretaria, sala de professores e sala de direção

A Prefeitura de Belford Roxo atendeu a uma antiga aspiração dos moradores do

Parque Suécia, e inaugurou no último sábado (8), a creche municipal Raimundo

Edson dos Santos. A unidade atenderá 230 alunos com idades entre 2 e 5 anos, da

creche à pré-escola.

A unidade possui 5 salas de aula, um banheiro masculino, um banheiro feminino,

um banheiro PCD (pessoa com deficiência) masculino, um banheiro PCD feminino,

refeitório, cozinha, despensa, secretaria, sala de professores e sala de direção.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou que a entrega da creche é um ato de amor. “Estamos felizes em inaugurar mais

uma unidade de ensino que reforça o nosso avanço na educação. Em breve, essa

mesma rua vai ganhar uma escola”, ressaltou. “O trabalho continua nos quatro

cantos da cidade. Vamos seguir levando asfalto, saneamento, creche, escola e

unidades de saúde para mais famílias”, concluiu Waguinho.

Ministra destaca importância

A atual ministra do Turismo, deputada-federal e primeira-dama, Daniela Carneiro,

destacou a importância da nova creche. “Eu vim do chão de escola, sou pedagoga

e trabalhei anos na educação infantil. Hoje é um dia especial porque vamos

beneficiar centenas de crianças e famílias com essa unidade de ensino. Isso é

motivo de muito orgulho”, afirmou Daniela.

Mais 30 creches

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, pontuou sobre o crescimento e

investimento na rede de ensino. “Com essa nova creche, temos mais 30 unidades

para cuidar do futuro das nossas crianças. Reforçamos o compromisso com a

educação do município, que certamente será repleto de esperança”, frisou Denis.

“É muito gratificante participar dessa gestão que sempre faz o seu melhor e cuida

do nosso povo”, acrescentou o secretário municipal de Gestão e Inovação em

Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

A viúva do homenageado, Ivonete Queiroz dos Santos, de 71 anos, recebeu uma

placa simbólica e se emocionou com a inauguração. “O bairro nunca teve escola,

creche, posto de saúde. Agora é possível ver essas melhorias chegando com os

nossos próprios olhos”, comentou. “Agradeço pelo carinho e acolhimento, nossa

comunidade recebe essa nova creche com muita festa”, completou Ivonete.

O secretário de Meio Ambiente e vereador licenciado, Igo Menezes, autor da

indicação da construção da creche, destacou a importância da unidade para o

bairro. “Fico feliz em saber que o Parque Suécia ganhou uma creche com

capacidade para 230 crianças com educação de qualidade”, concluiu Igo.

Homenageado ajudou a construir casas no bairro

O homenageado Raimundo Edson dos Santos nasceu em Campos de Goytacazes,

em 31 de agosto de 1944. Em 1969, já casado e pai de sua primeira filha, que tinha

apenas oito meses, estabeleceu-se à Rua Luís Delfino, nº 21 – Parque Suécia, local

onde viveu até o último dia de vida. Pai de 7 filhos, avô de 10 netos e bisavô de 3

bisnetos, ele tem uma história com Belford Roxo de antes da emancipação da

cidade.

No Parque Suécia, Raimundo construiu sua família e desenvolveu uma relação

bairrista de amor e companheirismo. Era pedreiro, e assim, literalmente ajudou a

construir o bairro, vendo sua evolução e povoação ao longo do tempo. Ele é

reconhecido entre os vizinhos como alguém sempre solícito. Solidário, ele construiu

alguns imóveis por preços singelos, pois muitos vizinhos não tinham condições de

pagar.