Prefeitura de Belford Roxo inicia ‘Pedestre na Faixa, Pé no Freio’

A campanha aconteceu na Avenida Benjamin Pinto Dias, no Centro, e vai percorrer diversas vias movimentadas do município

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Transporte, deu início nesta quinta-feira (20), a campanha “Pedestre na Faixa, Pé no Freio” para alertar sobre os cuidados no trânsito. A ação aconteceu na Avenida Benjamin Pinto Dias, no Centro, e vai percorrer diversas vias movimentadas do município.

A equipe de agentes de trânsito, liderada pelo secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, promoveu uma ação nas ruas de Belford Roxo para conscientizar os pedestres e condutores sobre a segurança viária e mobilizar a sociedade para refletir sobre o tema.

Durante a ação, panfletos foram entregues com orientações de trânsito, além de distribuição de mudas de plantas que simbolizam a vida, com o objetivo de fomentar uma cultura de prevenção de acidentes.

O secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, destacou que Belford Roxo está ampliando as sinalizações viárias para reforçar a conscientização. “Humanizamos as nossas atividades para que os condutores e pedestres preservem a vida. Dirigir com cuidado, reduzir a velocidade ao se aproximar da faixa e dar preferência ao pedestre, são algumas das dicas indispensáveis para um trânsito mais consciente”, alertou. “Estamos também investindo em sinalizações viárias verticais e horizontais, com painéis eletrônicos, placas limitadoras de velocidade, semáforos de led e pintamos faixas de pedestres de vermelho para reforçar a atenção”, completou Machado.

Distribuição de mudas de plantas

A professora e moradora de Areia Branca, Simone Lopes, 45 anos, foi abordada e ganhou uma muda de planta dos agentes de trânsito.

“É sempre importante que existam ações assim porque muitas pessoas não seguem as regras de trânsito e precisamos relembrar as instruções de segurança”, comentou Simone. “Temos que ter paciência e atenção na rua para cuidarmos das nossas vidas, hoje em dia todos estão com pressa e sem cautela”, acrescentou a moradora de São Vicente, Ilda Duarte, 76 anos.