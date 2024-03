Prefeitura de Belford Roxo lança Programa ‘Médico para Todos’ e contrata mais 100 especialistas

Prefeito Waguinho destacou que os profissionais atuarão majoritariamente nas 16

policlínicas

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, lançou nesta sexta-feira (8), na sede da Prefeitura, o programa “Médico para Todos”, que contará com mais 100 médicos distribuídos majoritariamente nas 16 policlínicas e, em alguns casos, nas Unidades de Saúde da Família e nas Unidades Básicas de Saúde. No total, são 25 especialidades médicas.

O objetivo do programa é cobrir todas as regiões do município para que a

população tenha acesso a profissionais de diversas especialidades, como por

exemplo, otorrinolaringologia, mastologia e angiologia.

Waguinho destacou que o município irá inaugurar diversos centros cirúrgicos,

destacando -se, entre eles, o da Maternidade Municipal, da Unidade de Pronto

Atendimento (UPA) e do Hospital Municipal. “Com o Médico para Todos vamos

cobrir todo o município. Investir em saúde é melhorar a qualidade de vida da

população. Vamos fazer em torno de 400 colonoscopias (exame para detectar

algum tipo de câncer) por mês e cerca de mil endoscopias mensalmente. Belford

Roxo tem estrutura para resolver 90% dos problemas de saúde e este programa

Médico para Todos irá nos ajudar muito”, finalizou.

Recursos federais

Ao lado da primeira -dama e deputada federal Daniela do Waguinho, o prefeito

destacou o apoio que tem recebido do Governo Federal. O prefeito revelou que já

em março irá inaugurar a UPA do Parque dos Ferreiras, na região do Lote XV. A

unidade funcionará no complexo de saúde juntamente com o Hospital Infantil e o

Hospital da Mulher.

“Estamos em fase de construção do Hospital do Câncer, em Heliópolis. O presidente

Lula esteve em Belford Roxo e o governo federal irá garantir recursos”, arrematou

Waguinho. “Em Brasília estou sempre buscando verbas para que o prefeito invista

em todos os setores em benefício da população “, emendou Daniela do Waguinho,

destacando que criou a lei instituindo 13 de março como o Dia Nacional de Luta

contra a Endometriose. “Em Belford Roxo, em 11 meses, foram feitas 296 cirurgias

de endometriose”, arrematou a deputada.

O evento contou também com a participação dos secretários Christian Vieira

(Saúde), Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) Tati Ervite

(Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome e Priscila Musser (Mulher), além

de outras autoridades municipais.

Empolgação e expectativa

O médico endocrinologista Ronaldo Barroso, 31 anos, está empolgado para iniciar

os trabalhos. Ele frisou que o Médico para Todos é uma boa oportunidade para

ajudar à população. “Expectativa é grande e estou pronto para desenvolver o meu

trabalho”, concluiu. “Muito feliz com a oportunidade”, resumiu a médica

ginecologista e obstetra Mayara Vieira.

Confira as 16 policlínicas onde a maioria dos médicos irá atuar