Prefeitura de Belford Roxo promove ações do Outubro Rosa em mais cinco bairros

Mais cinco bairros de Belford Roxo receberam ações da Prefeitura referente ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção ao câncer de mama e de colo uterino. Em Santa Maria, Itaipu e Parque Amorim, Jardim Redentor e Parque Esperança a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disponibilizou serviços como: vacinação, orientação nutricional, avaliação com psicólogos, atendimento da Assistência Social e encaminhamentos para exames preventivos e de imagens. Em todos os eventos, além da triagem e do atendimento inicial da população, foram promovidas palestras e distribuídos panfletos informativos voltados à conscientização e à prevenção aos cânceres que mais acometem as mulheres.

O Outubro Rosa é voltado à prevenção dos cânceres de mama e colo uterino, os que mais acometem mulheres em todo o mundo. A programação do Outubro Rosa vai até o dia 30 de outubro.Em Santa Maria, a ação foi realizada na Policlínica Antonino Gomes de Oliveira (PRS II), com a abertura do evento às 9h30, enquanto no Itaipu, as equipes da Semus realizaram os atendimentos na Policlínica do Bairro. No Parque Amorim, equipes da Atenção Básica da Semus atenderam a população no salão a Igreja Palavra Viva, na Estrada Manoel de Sá.

A dona de casa Erondina Lima Pereira, 34 anos, elogiou os serviços e se disse aliviada por ter conseguido um encaminhamento para o tratamento do filho. “Vim buscar encaminhamento para o meu filho que não pode parar o tratamento com psiquiatra e neurologista. Estou bem aliviada agora com o agendamento e só tenho que agradecer a atenção de todos da saúde. Estão de parabéns”, declarou Erondina.

Palestra e dinâmicas para sensibilizar a população

As equipes da Policlínica Itaipu e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Epidemiológica (Cvse/Semus) realizaram uma série de palestras e dinâmicas educativas para sensibilizar a população sobre o câncer de mama. Enfermeiros e assistentes sociais falaram sobre os atendimentos e reforçaram a importância dos exames preventivos e da observação das mamas na prevenção aos tumores malignos (neoplasias).