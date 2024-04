Prefeitura de Belford Roxo promove evento em alusão ao Dia Mundial do Autismo

A 1ª Caminhada da Conscientização do Autismo, na Vila Olímpica, no ano passado, reuniu pais, filhos e profissionais da saúde e educação

O Ambulatório Albert Sabin, unidade de referência da Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo (Semus) para crianças autistas, realizou nesta terça-feira (2) um evento alusivo ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A programação contou com palestras para pais e responsáveis sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, orientações especiais em psicopedagógicas e nutrição. O Ambulatório Albert Sabin fica no bairro Nova Piam (a Rua Celi, s/n), em frente à Vila Olímpica.

No ano passado, a Prefeitura de Belford Roxo realizou a 1ª Caminhada da Conscientização do Autismo, na Vila Olímpica. O evento reuniu pais, filhos e profissionais da saúde e educação no município para celebrar o Dia Mundial do Autismo, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 02 de abril de 2017.

Centro de Atendimento Especializado

No dia 12 de abril, a Prefeitura inaugura o Centro de Atendimento Especializado às Famílias Neuroatípicas, no bairro Piam, que será um espaço inclusivo para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para as que necessitem de terapias multidisciplinares e interdisciplinares, entre outros tipos de ajuda. Tudo com o intuito de ser um espaço de inclusão e acolhimento, equipado para oferecer todo o suporte, assistência e cuidados necessários com as famílias neuroatípicas.

A ideia é que o centro ofereça diversos tipos de atendimentos como: sala de terapia educacional, integração sensorial, psicomotricidade, fisioterapia, terapias integrativas, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, musicoterapia, dentista e muitos outros serviços.