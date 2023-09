Prefeitura de Belford Roxo realiza ação social no Dia de Luta da Pessoa com Deficiência

A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Belford Roxo realizou uma ação social

dedicada ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, no bairro São

Bernardo, em frente à sede da Prefeitura. Foram oferecidos uma série de serviços.

Diversas tendas foram montadas, onde cada uma representava um órgão, como a

Funbel (Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo) e também

representantes de alguns CRAS da cidade. Os servidores das respectivas órgãos

estiveram atendendo a população e orientando-a a quais locais procurar, quais

documentos necessários para a realização dos serviços e de como proceder em

cada uma delas.

Os principais serviços oferecidos foram: agendamento da segunda via de

identidade, que fornecem para cada deficiência (visual, física, etc.) um símbolo de

sua representação na nova carteira; o Vale Social, que concede passagens

intermunicipais para quem faz tratamento médico dentro e fora da cidade; 1ª via de

CPF da Pessoa com Deficiência; Vaga legal, para obter o direito de colocar a placa

de identificação de PCD (Pessoa com Deficiência) no painel dos veículos, sinalizando para vagas de estacionamento e rua a utilização da vaga; isenção de

diversos documentos como: certidão de casamento, nascimento, retificação de

certidão, óbito. E também o vale interestadual.

Novo documentos

O reciclador e morador de Heliópolis, Vinícius da Costa Sales, 30 anos, esteve no

local buscando o vale social e a isenção de segunda vida de identidade. Ele saiu

orientado em quais lugares procurar e também com os encaminhamentos para

conseguir seus novos documentos. “Fico muito feliz de saber que posso contar com

a prefeitura para conseguir meus novos documentos”, completou Vinícius.

A dona de casa Aline Oliveira Lopes, 34, foi em busca da isenção da 2ª via de

certidão e também da Vaga Legal. Ela saiu de lá já com sua placa da Vaga Legal.

Aline disse que a ação superou suas expectativas e que estava muito satisfeita com

o atendimento.

Melhoria da qualidade de vida

O secretário da Pessoa com Deficiência, Elvis Jacob, O Elvis da internet, frisou o

quanto a Prefeitura de Belford Roxo é empenhada em cuidar da acessibilidade e de

uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas com deficiência. “Essa ação é

muito importante para a população, porque ela traz serviços básicos, sociais,

empregabilidade para quem precisa’’, argumentou o secretário.

A Secretaria da Pessoa com Deficiência fica localizada no térreo da Prefeitura de

Belford Roxo (Avenida Joaquim da Costa Lima, 3.250, São Bernardo, próximo ao

Fórum).