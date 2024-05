Prefeitura de Belford Roxo realiza obras de construção de rodoviária, praça e escola municipal no Nova Aurora

O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos de Belford Roxo, Matheus Carneiro e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho visitaram as obras de construção da rodoviária com uma praça completa e uma nova escola municipal em Nova Aurora.

De acordo com o projeto que está sendo construído na Avenida Nova Aurora, a rodoviária contará com uma praça completa com quadra poliesportiva, academia, parquinho, dois banheiros PCD (para pessoa com deficiência), rampas de acessibilidade e quiosque. Serão mais de 1.600 m² de área construída beneficiando cerca de 80 mil moradores da região.

Na sequência, as autoridades acompanharam as obras de construção do novo espaço físico da escola municipal Santa Cruz, na rua das Praças. A unidade terá sete salas climatizadas, refeitório, coordenação, direção e secretaria, com capacidade para atender mais de 500 alunos do primeiro ao nono ano de escolaridade.

Aspectos positivos

Daniela do Waguinho destacou a importância dos investimentos na região. “Estamos trabalhando para garantir que as obras contemplem todos os aspectos positivos de valorização do bairro, fortalecimento do comércio local e na melhora qualidade de vida dos moradores”, afirmou. “Além disso, estamos com obras avançadas de uma nova unidade de ensino que vai acolher os alunos da região com muito conforto e segurança”, completou Daniela.

Trabalho da gestão da cidade

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, enfatizou o trabalho da gestão da cidade. “Essas visitas técnicas são fundamentais para verificar os detalhes dos projetos que vão transformar a cara do bairro e entregar benefícios para milhares de famílias belforroxenses”, ressaltou Matheus.

A moradora de Nova Aurora, Claudia Ribeiro, de 55 anos, comentou sobre as melhorias no bairro. “As obras estão ficando ótimas e acredito que tudo vai ficar da melhor qualidade”, compartilhou. “Belford Roxo tem evoluído bastante e agradeço por Nova Aurora estar recebendo todas essas benfeitorias”, acrescentou Claudia.