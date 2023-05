Prefeitura de Belford Roxo realiza obras de infraestrutura nos bairros Vila Verde e Shangrilá

Dessa os beneficiários são Vila Verde e Shangrilá, onde os funcionários da Secretaria de Conservação já começaram os trabalhos

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Conservação, está realizando obras de saneamento, drenagem e pavimentação em Vila Verde e Shangrilá Torre. As equipes da Conservação deram andamento ao projeto de colocação de manilhas na Rua Constantino Reis. As obras de infraestrutura ocorrerão em mais de 16 vias e contemplam saneamento, drenagem e pavimentação.

No bairro Shangrilá Torres, na Rua Rui Corrêa, as equipes prosseguiram os trabalhos de saneamento na via com a utilização de retroescavadeiras. O local está sendo preparado também para receber uma praça e um campo de futebol, após o término do saneamento, drenagem, pavimentação e obra de contenção de encostas.

O secretário municipal de Conservação, Paulo Sérgio Luna, destacou que as intervenções vão proporcionar mais qualidade de vida para os moradores. “Nosso objetivo é facilitar a circulação, levar segurança, saúde e dignidade. Além disso, vamos criar melhores condições para pedestres e veículos”, pontuou Paulo Sérgio.

Moradores ansiosos por melhorias

O dono de comércio e morador de Vila Verde, Gilberto Gomes, 52 anos, elogiou as obras. “Tínhamos um problema sério com alagamentos e buracos, mas esse serviço vai nos ajudar muito. Agradeço em nome das famílias que estão sendo beneficiadas”, concluiu Gilberto, que também aguarda o retorno da linha de ônibus após a finalização das obras.

A moradora de Shangrilá, Zelina de Jesus, 73 anos, está ansiosa para receber a nova praça e campo de futebol. “As obras estão chegando e estamos felizes com as melhorias. A gestão do município está cuidando de nós. Quero ver as crianças brincando em um local seguro”, completou Zelina.