Prefeitura de Belford Roxo realiza obras de saneamento e pavimentação no São Vicente

A Rua Mulungu, no bairro Vila Verde, está passando por intervenções/Rafael Barreto/PMBR

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando trabalho de saneamento e pavimentação nas ruas do bairro Parque São Vicente. As vias contempladas são: a Estrada Circular, as Alamedas Petrópolis e das Laranjeiras e as ruas Silveira Neves e da Servidão. As ruas Mulungu e Aroeira, na Vila Verde, também estão passando por intervenções.

Algumas das ruas acima já tiveram as suas manilhas trocadas e o trabalho já iniciou a fase de pavimentação a começar pela Estrada Circular. As Alamedas Petrópolis e das Laranjeiras serão as próximas a receberem o asfalto até o seu fim. Estão utilizadas em torno de 10 caminhões de massa asfáltica por dia.

A moradora do Parque São Vicente, Ana Lucia, 60 anos, presenciou os avanços das benfeitorias. “Eu moro aqui há 12 anos e antes era só barro e terra por aqui, mas agora eu já consigo ver as mudanças”, compartilhou. “Esse asfalto novo vai ser melhor para todo mundo por aqui. Agradeço bastante a Prefeitura pelo trabalho que está sendo feito aqui no bairro”, finalizou Ana Lucia.