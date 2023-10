Prefeitura de Belford Roxo realiza projeto dança para a 3ª idade

Em comemoração ao mês do Idoso e dando seguimento aos diversos programas

que são dedicados à terceira idade do município, a Secretaria de Envelhecimento

Saudável Qualidade de Vida de Belford Roxo, em parceria com a Fundação de

Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), realizaram o evento “Dança em

Movimento” na casa Bela Festas, no bairro Três Setas.

Em uma tarde de muita música e descontração, a banda Alto Astral envolveu o

público com diversos sucessos que fizeram todos se levantarem das mesas e se

movimentarem na pista de dança.

A secretária de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Cristiane do

Sobreira, destacou a importância desse cuidado com os idosos em Belford Roxo, e

de como é essencial existirem projetos como esse, que dão vida, movimento e um

carinho especial aos idosos. A secretária aproveitou para agradecer ao prefeito

Waguinho por estar sempre atento às demandas e necessidades da Secretaria. “É

muito gratificante poder participar de um momento tão lindo como esse, para nossos idosos. Hoje é dia de muita diversão’’, completou Cristiane.

Aulas gratuitas de dança

As aulas de dança de salão são oferecidas à população e acontecem todas às

segundas-feiras, na quadra em Areia Branca, das 18h30 às 20h30. “Todos acham

que é apenas um projeto de dança, mas é além disso. É um projeto social que

trabalha a autoestima do idoso, a formação de vínculos e de amizades. Esse projeto

é a porta de entrada que temos para chegar aos nossos idosos e fazer um trabalho

bacana com eles’’, completou o Coordenador do Projeto Dança em Movimento,

Douglas Ribeiro.

Com o bordão “Envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional’’, o Dia Internacional

do Idoso é comemorado nem 1º de outubro e tem como objetivo principal envolver a sociedade na temática do envelhecimento e lembrar da importância de garantir os

direitos e cuidados dos idosos.