Prefeitura de Belford Roxo remove 45 toneladas de lixo das margens do Rio Botas

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Serviços Públicos, retirou cerca de 45 toneladas de lixo e entulho das margens do Rio Botas, na altura da Rua Margem Direita, próximo à praça Pastor Antônio Quintela.

Caminhões basculantes e retroescavadeiras foram utilizados pela equipe que removeu lixo e entulho descartado de forma irregular em mais de 300 metros da via.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Luis Carlos Correia, a fiscalização será intensificada para combater irregularidades. “Muitas pessoas ainda tratam o meio ambiente com descaso e não respeitam os moradores que residem na região do descarte”, pontuou. “Em breve estaremos com equipes mobilizadas para monitorar as margens do Rio Botas em uma ação conjunta com as secretarias de

Segurança Pública; Transporte; Conservação e Meio Ambiente”, completou Luis.

Crime ambiental

O morador do bairro Piam, Igor Petrovich, de 27 anos, comentou sobre a ação de limpeza. “Quero agradecer pela atitude de cuidar das nossas ruas, do rio e da nossa comunidade”, frisou. “É preciso manter o local limpo e todos necessitam colaborar”, concluiu Igor.

O descarte irregular em locais inapropriados é configurado crime ambiental e caso a pessoa seja flagrada, pode ser autuada e sofrer processo administrativo.