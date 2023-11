Prefeitura de Belford Roxo segue com obras de asfaltamento no Jardim Gláucia

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênio, continua o trabalho de pavimentação no bairro Jardim Gláucia. A Rua Júlio César, que tem uma extensão de 1.250 metros, começou a ser asfaltada. De acordo o cronograma, as próximas vias a serem contempladas são as Péricles e Demóstenes.

“Moro em Belford Roxo desde 1959. A rua Júlio César está ficando ótima. O bairro vem recebendo melhorias”, disse a aposentada Maria Aparecida Nazário, 85 anos. “Acho que é legal, pois valoriza o bairro. Então é uma melhoria para nós, pois merecemos”, completou Maria Aparecida.

O eletricista e também morador do bairro, Paulo Rogério, 44 anos, destacou a importância das obras para os moradores. “As melhorias estão chegando, mas em questão de asfalto ficou excelente”, finalizou Paulo.