Prefeitura de Belford Roxo troca manilhas no bairro Santa Amélia

Durante as intervenções na via foram trocadas 34 manilhas de cimento

Por conta das enchentes causadas pelas fortes chuvas que ocorreram na última

semana, a Prefeitura de Belford Roxo continua fazendo os trabalhos de melhorias

no município. A equipe da Secretaria Municipal de Conservação esteve presente na

Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura de Santa Amélia, para fazer a troca de

manilhas.

Foram trocadas 34 manilhas de concreto e colocadas duas caixas de passagem, já

que a rede de esgoto ficou entupida em virtude dos alagamentos. A manilha é um

material fundamental nas soluções de saneamento básico, pois ela facilita o

transporte da água e outros fluídos e efluentes. E seu uso de concreto faz parte do

planejamento eficaz para promover o bem-estar da população, além de garantir

uma alta durabilidade, resistência e versatilidade no serviço de saneamento. Já as

caixas de passagem são reservatórios instalados entre dois tubos de manilhas para

permitir o escoamento de água.

Novo asfalto

Buscando melhorias no munícipio e a uma qualidade na condição do asfalto, a

Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento na

Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Santa Amélia.

O trabalho de recuperação do pavimento da avenida busca refazer buracos e

irregularidades que podem causar acidentes, proporcionando mais segurança no

trânsito para os condutores, além de garantir uma superfície adequada, durável e

