Prefeitura de Duque de Caxiais quer o show de Bruno Mars na cidade da Baixada Fluminense 

Prefeito do Rio, Eduardo Paes proibiu o cantor de se apresentar na capital por conta da proximidade com as eleições

Com o veto do prefeito Eduardo Paes ao show do cantor Bruno Mars, marcado para os dias 4 e 5 de outubro, dois dias antes das eleições na cidade do Rio, a Prefeitura de Caxias, município vizinho da capital, manifestou o interesse de levar a apresentação do astro pop para a cidade da Baixada Fluminense.

O desejo de organizar o espetáculo do artista, foi oficializado através de um post nas redes sociais, publicado na noite da última quinta-feira (9). Em tom irreverente, o perfil oficial da prefeitura de Duque de Caxias no Instagram afirmou que o prefeito Wilson Miguel Reis irá conversar com a produção do show para viabilizar a ida de Bruno Mars para a cidade.

A postagem elogia o cantor, dizendo que “O talento musical e o carisma cativante de Bruno Mars certamente vão encantar os caxienses”.

O local escolhido para o evento, é a nova Arena da Baixada, no bairro de Santa Cruz da Serra. O espaço que sediou o aniversário do município no fim do ano passado tem capacidade para receber até 100 mil pessoas.

Inviabilizado

Na quinta (9), o prefeito Eduardo Paes (PSD) reafirmou que não vai autorizar os shows de Bruno Mars no estádio do Engenhão nas datas anunciadas pela produção — 4 e 5 de outubro, antes do 1º turno das eleições, no dia 6. Paes alegou que o pleito exige um grande esforço de servidores e logística, inviabilizando o show de Mars.