Prefeitura de Itaguaí, na Baixada Fluminense, entrega reforma geral da Creche Danielle Batista da Silva

Unidade, que funciona em horário integral e tem capacidade para atender 135 crianças, fica no bairro 26 de Dezembro. Passou por uma ampla reforma e revitalização, com intervenções destinadas a proporcionar mais conforto, segurança e qualidade para crianças, profissionais da educação e toda a comunidade escolar

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza na próxima segunda-feira (29), às 9h, a cerimônia de entrega das melhorias realizadas na Creche Municipal Danielle Batista da Silva, que fica no bairro 26 de Dezembro.

A unidade passou por uma ampla reforma e revitalização, com intervenções destinadas a proporcionar mais conforto, segurança e qualidade para crianças, profissionais da educação e toda a comunidade escolar. A reforma foi integral e contemplou todos os ambientes: salas de aula, parquinho, refeitório, sala de estimulação, áreas administrativas e a fachada.

A creche funciona em horário integral, das 8h às 16h30, e tem capacidade para atender 135 crianças distribuídas em sete turmas de Educação Infantil. A unidade desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças do bairro ao oferecer um ambiente acolhedor e propício às experiências de aprendizagem, convivência e cuidado.

Compromisso reafirmado

A revitalização do espaço reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização da educação pública e com o fortalecimento das políticas voltadas à primeira infância, reconhecendo a Educação Infantil como uma etapa essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças.

A Secretaria de Educação de Itaguaí divulgou que a entrega da reforma representa mais um avanço na qualificação dos espaços educacionais do município e reforça a importância de investir em estruturas que promovam acolhimento, desenvolvimento e oportunidades para as novas gerações.

A cerimônia contará com a participação de autoridades municipais, profissionais da educação, alunos, familiares dos estudantes e membros da comunidade.