Prefeitura de Meriti entrega a nova USF do Gato Preto

Éden, um dos maiores bairros de São João de Meriti, ganha nesta sexta-feira (8) uma Unidade de Saúde da Família (USF) completamente nova: A USF Salvador José de Lima. A estrutura antiga, conhecida como Posto do Gato Preto, inaugurada há 24 anos, apesar das reformas, não oferecia mais condições adequadas de trabalho aos profissionais e nem de atendimento aos cidadãos. Por isso, foi preciso colocá-la abaixo e levantar um novo imóvel.

Durante as obras o posto funcionou em uma casa alugada na mesma rua, bem próxima do endereço original.

Um prédio, de dois andares e de 700 metros quadrados, com tudo novo, foi construído no mesmo terreno. A unidade ganhou seis novos consultórios, acessibilidade, está toda climatizada e ampliou a capacidade de atender à população local, cerca de 150 mil habitantes, com os serviços de saúde

da Atenção Básica, entre eles: vacinação, pré-natal, planejamento familiar, testes-rápidos, curativo, teste do pezinho, acompanhamento odontológico, visita e atendimento domiciliar e diversos outros existentes em uma unidade de ESF.

Homenagem ao administrador

Além disso, a USF contará com assistência odontológica, ginecologia, ambulatório de pediatria e todos os programas de saúde do município como DST/Aids, hiperdia, programas de controle e prevenção à tuberculose, hanseníase e tabagismo, entre outros.

O nome da nova unidade foi escolhido em homenagem ao administrador da primeira

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município que, em 1998, funcionou provisoriamente na casa dele até ser inaugurada dois anos depois. À época, o prefeito Dr. João era secretário de Saúde da cidade. O homenageado, Salvador José de Lima, foi também presidente da Associação de Moradores da comunidade do Gato Preto.