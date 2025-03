Prefeitura de Meriti realiza grande mutirão de serviços em Éden

A Prefeitura de São João de Meriti, através de um trabalho intersetorial das secretarias, apresentou o novo programa “Meriti Para Todos”, com uma grande ação que levará diversos serviços até os moradores da cidade. A primeira edição do programa será realizada no sábado (15), no CIEP 132 João Bosco, localizado na Rua Manoel Veloso, no bairro Éden.

Durante a ação, também será possível obter atendimento com empresas do setor privado, como a Águas do Rio, Universidade Estácio, Light e outros órgãos públicos, como o Sesc, OAB Meriti, além dos serviços do Poupa Tempo do Governo do Estado.

As atividades começarão às 9h e seguirão até as 15h. Dentre os serviços oferecidos estão:

– Saúde: Vacinação, aferição de pressão, avaliação nutricional, atendimentos e encaminhamentos médicos.

– Emprego e Documentação: Balcão de empregos, emissão de documentos, isenções e certidões.

– Bem-estar e Qualidade de Vida: Ginástica, dança e massoterapia.

– Atendimento e Orientação: Suporte jurídico, de saúde, imobiliário, mobiliário e tributário.

– Espaços Temáticos com a Tenda da Mulher (espaço de beleza e cuidados pessoais) e Tenda Espaço Juventude (oficinas, informações e encaminhamentos para jovens)

– Lazer e cultura: Apresentações de roda de samba e capoeira.

– Educação Ambiental e muitas outras atividades.

Para acessar os serviços oferecidos, é necessário apresentar a documentação necessária. Cada secretaria e parceiro do evento distribuirá senhas de atendimento, garantindo a organização, evitando transtornos e assegurando que todos sejam atendidos com segurança.

O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, ressaltou a importância de ir ao encontro do cidadão, levando serviços do município e de parceiros do setor privado. “Vamos levar este programa aos bairros da cidade para garantir mais cidadania, serviços e oportunidades aos meritienses. O objetivo é ampliar o acesso da população à saúde, à assistência social e a outros setores essenciais”, destacou o prefeito.