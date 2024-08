Prefeitura de São João de Meriti promove ‘Sabadão da Saúde’

Ao todo, 24 unidades vão funcionar com o objetivo de aumentar e facilitar o acesso da população aos atendimentos de saúde sem a necessidade de agendamento prévio. Todas as vacinas do calendário infantil, do adolescente e do adulto estarão disponíveis

A Prefeitura de São João de Meriti promoverá o “Sabadão da Saúde” amanhã (24). Estarão abertas, das 8h às 14h, todas as 20 Unidades de Saúde da Família (USF), o Posto de Saúde Jardim Sumaré, o Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato de Azevedo, o Centro Especializado em Reabilitação e o Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia.

Ao todo, 24 unidades vão funcionar e quase mil profissionais estarão escalados. O objetivo é aumentar e facilitar o acesso da população aos atendimentos de saúde sem a necessidade de agendamento prévio. Este mês não será o único que terá a iniciativa, as outras datas já estão marcadas: 14 e 28 de setembro, 19 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro.

Entre os serviços oferecidos estão: consultas médicas, odontologia, aferição de pressão arterial, coleta de preventivo, curativos, coleta de exames laboratoriais (disponível até as 9h), vacinação, atualização do Programa Bolsa Família e inscrição no Cartão SUS. Além disso, o Centro de Saúde Aníbal Viriato ofertará também atendimento de cardiologia, gastrologia, ortopedia, otorrinolaringologia e optometria. O Centro Especializado em Reabilitação terá fisioterapia, hidroterapia, psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, serviço social, nutrição, consulta de enfermagem e terapia ocupacional e o Posto de Saúde Jardim Sumaré contará com podologia, ortopedia, odontologia e cardiologia.

É imprescindível, para garantir o atendimento, que os moradores levem os seguintes documentos com cópia: identidade, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. O Sabadão da Saúde é uma ampliação do Programa Saúde para Todos, criado pela pasta em maio deste ano. Todos os sábados oito, 10 ou 12 UFSs abrem das 8h às 13h para receber a população. A iniciativa já contabiliza quase 16 mil atendimentos.

Prefeito aprovou iniciativa

A ideia foi aprovada de imediato pelo prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João, que também é um entusiasta do Saúde para Todos: “É muito importante criarmos alternativas inteligentes para que a população tenha cada vez mais acesso a serviços fundamentais. Esse programa é um sucesso, aprovadíssimo pelas pessoas e toda semana eu posto na minha rede social os números da movimentação nas unidades”. O secretário de Saúde, Dr. Altair Soares, explica mais sobre a ação: “Esse sábado estendido vai servir para aqueles que precisam de consulta, inclusive com os especialistas, e não têm condição de serem atendidos durante a semana. Além disso, teremos vacina, preventivo, pré-natal, cartão SUS. Enfim, todos os serviços que o município proporciona durante a semana serão oferecidos também no final de semana. Será o maior evento de saúde realizado em São João de Meriti em um sábado. Convidamos toda a população para participar desse grande projeto de saúde.”

Não perca essa oportunidade de cuidar de si e de sua família com comodidade e sem necessidade de agendamento. Participe e aproveite todos os serviços disponíveis neste dia especial!

Endereços das unidades participantes

• Centro Especializado em Reabilitação – Rua Iracema, esquina com Rua Estrela Dalva – Parque Novo Rio

• Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia – Rua Valério Villas Boas, 11 – Centro

• Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato de Azevedo – Rua Pastor Joaquim Rosa, s/n – Jardim Meriti

• Unidade de Saúde da Família Almir Gonçalves Silva (Parque José Bonifácio) – Av. Bela Vista, s/n – Parque José Bonifácio (próximo ao CIEP 175)

• Unidade de Saúde da Família Carmem Bandeira de Mello (Tibagi) – Rua Tibagi, s/n – Jardim Metrópole

• Unidade de Saúde da Família Dr. Jorge Tannus Rejane (Porto Alegre) – Rua Fernandes de Queirós, s/n – Jardim Metrópole

• Unidade de Saúde da Família Everaldo de Almeida Freire (Coelhão) – Rua Ex-Combatente, s/n – Coelho da Rocha

• Unidade de Saúde da Família Jackson Martins (Sarapuí) – Rua Sumidouro, 100 – Vilar dos Teles

• Unidade de Saúde da Família Jacy Alves dos Santos Jr. (Vila São José) – Av. Comendador Teles, 9 – Vilar dos Teles

• Unidade de Saúde da Família Maria da Glória Costa (Guarani) – Av. João Venâncio da Rosa, s/n – Jardim Metrópole

• Unidade de Saúde da Família Morro das Pedras – Rua Morro das Pedras, s/n – Vilar dos Teles

• Unidade de Saúde da Família Parque Alian – Rua Jaspen, s/n – Parque Alian

• Unidade de Saúde da Família Parque Araruama – Av. Dionísio Rocha, 207 – Parque Araruama

• Unidade de Saúde da Família Salvador José de Lima (Gato Preto) – Rua Ceci, s/n – Éden

• Unidade de Saúde da Família Tucão – Av. Automóvel Clube, s/n – Vilar dos Teles

• Unidade de Saúde da Família Valério Vilas Boas Filho (Coelhinho) – Rua Manoel Cunha, s/n – Coelho da Rocha

• Unidade de Saúde da Família Venda Velha (Parque Novo Rio) – Av. Estácio de Sá, s/n – Venda Velha

• Unidade de Saúde da Família Vila Jurandir – Rua Joaquim Couto, s/n – Éden

• Unidade de Saúde da Família Vila Norma – Rua Higino Marzo, 145 – Vila Norma

• Unidade de Saúde da Família Vila Rosali – Rua Mário Cabral, s/n – Vila Rosali

• Unidade de Saúde da Família Vila São João – Rua Euclides da Cunha, s/n – Vila São João

• Unidade de Saúde da Família Vila Tiradentes – Rua José de Carvalho, 162 – Vila Tiradentes

• Unidade de Saúde da Família Vila União – Rua Álvaro Proença, s/n – Vila União

• Posto de Saúde Jardim Sumaré – Estrada das Pedrinhas, s/n – Jardim Sumaré