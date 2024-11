Prefeitura de São João de Meriti vai inaugurar sede reformada

Construído em 1968, o edifício de quatro andares da Avenida Presidente Lincoln nunca tinha passado por uma reforma tão completa.

Na próxima segunda-feira (25), às 15h, será inaugurado o novo prédio da sede da Administração Municipal de São João de Meriti. Construído em 1968, o edifício de quatro andares da Avenida Presidente Lincoln, localizado ao lado do Fórum e a 120 metros da Câmara de Vereadores, no Jardim Meriti, nunca tinha passado por uma reforma tão completa.

Foi feita uma reestruturação ampla, que incluiu o telhado; a revisão da estrutura de concreto armado e da parte elétrica e hidráulica; a instalação de sistema de prevenção contra incêndio e pânico; e impermeabilização das lajes. Todo o entorno do prédio e o calçamento também foram refeitos. A sede foi reformada com especial atenção para a acessibilidade. O objetivo do projeto foi dar mais segurança a todos, melhores condições de atendimento ao cidadão e de trabalho aos servidores.

Por que a reforma foi feita?

A subestação de energia elétrica operava de forma precária, as instalações de prevenção contra incêndio e pânico foram condenadas pela Defesa Civil do Estado, e o Ministério Público havia notificado a prefeitura com risco de interdição do prédio. Além de problemas de infiltração, climatização, entre outros. Por isso, foi necessário fazer uma obra para resolver os problemas que colocavam em risco servidores e munícipes.