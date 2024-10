Prefeitura do Rio compra almofada por R$ 18 mil e levanta questionamentos

Almofada sob medida destinada ao “banco orgânico” da loja da Dívida Ativa

A autorização pela Prefeitura do Rio para o pagamento de R$ 18 mil para a confecção de uma almofada sob medida destinada ao “banco orgânico” da futura loja da Dívida Ativa, gerou questionamentos do vereador Pedro Duarte, do partido Novo. O valor chamou a atenção do parlamentar, que demonstrou estranheza com o montante ao tempo que levantou dúvidas sobre o processo de aquisição. A informação foi publicada pelo site Tempo Real RJ.

“O preço dessa almofada é realmente muito elevado, o que nos deixa com uma pulga atrás da orelha”, afirmou o vereador. O parlamentar destacou ainda que o processo relacionado à compra está fechado, o que aumentou suas preocupações.

De acordo com informações do site, o gabinete de Pedro Duarte já está tomando providências e deve apresentar uma diligência à Procuradoria Geral do Município para entender os detalhes dessa aquisição e verificar a legalidade da compra.

“Uma coisa é certa, por esse valor, esperamos que a almofada seja bem confortável”, ironizou o vereador ao comentar o assunto.