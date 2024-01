Prefeitura do Rio e Google assinam acordo de ações com vistas ao G20

O documento foi assinado entre o prefeito Eduardo Paes e o presidente

do Google Brasil, Fábio Coelho

A Prefeitura do Rio e o Google assinaram na segunda-feira (29) um protocolo de intenções para uma colaboração mais próxima entre a empresa de tecnologia e o Rio, cidade-sede do G20, em 2024.

De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no Globo, o documento

sinaliza a futura cooperação entre as partes para criar uma agenda de ações

conjuntas em áreas de interesse comum.

Veja a lista do que deverá ser feito: iniciativas de transformação digital, inclusão,

redução da desigualdade e geração de oportunidades por meio da tecnologia e da

capacitação de pessoas; iniciativas de resiliência urbana, que incluem o uso de

tecnologia para o apoio em emergências, planejamento urbano e desenvolvimento

sustentável; iniciativas de uso de inteligência artificial, segurança cibernética,

proteção de dados e uso da nuvem; iniciativas de uso de tecnologia para a saúde,

desenvolvimento humano e combate à fome.

O documento foi assinado em uma reunião entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e

o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, na Prefeitura do Rio, na mesma data

em que ocorre a reunião do B20 na cidade.