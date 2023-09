Prefeitura do Rio promove a formatura de 60 alunas da ‘Sala Mulher Cidadã’

O prefeito Eduardo Paes com as formandas em Coelho Neto

O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a Secretária de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, participaram, no sábado (09/09), da formatura de 60 alunas que frequentam a Sala Mulher Cidadã, no Morro Jorge Turco, em Coelho Neto, na Zona Norte.

Com atividades geridas pela Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher em parceria com a Associação de Moradores do Jorge Turco, o espaço oferece capacitação profissional a curto prazo. As alunas se formaram nos cursos de extensão de cílios, maquiagem e tranças, visando a empregabilidade feminina.

“Quando a gente se qualifica, aprende um ofício e desenvolve uma habilidade, a gente conquista a única coisa que ninguém tira. O bem material, às vezes, a gente perde, mas o conhecimento que a gente adquire é um ativo permanente nosso. É o que vocês estão conquistando hoje aqui, a possibilidade de empreender e gerar renda. Vão em frente que vocês terão muito sucesso” afirmou Eduardo Paes.

As Salas Mulher Cidadã são espaços para oficinas, rodas de conversa e capacitação por meio de cursos livres que promovem o empoderamento, a cidadania e estimulam o pertencimento territorial. Os dados até julho desse ano, indicam que esse equipamento público já capacitou mais de 37 mil mulheres.