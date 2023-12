Prefeitura do Rio promove Seminário sobre Boas Práticas de Inclusão e Acessibilidade

A Secretaria de Integração Metropolitana do Rio será palco de um evento inovador, destacando o tema “Boas Práticas – Inclusão e Acessibilidade”, na semana da Pessoa com Deficiência. O seminário traz uma reflexão sobre a importância dessas práticas na construção de uma sociedade mais imparcial e avançada. O evento acontece na próxima quinta-feira (07/12), no IBMEC no centro do Rio, das 14h às 17h, e reunirá especialistas e representantes governamentais.

Um dos objetivos do seminário é dar ênfase na importância de adotar abordagens inclusivas em todas as esferas, desde o ambiente urbano até os serviços públicos, criando um espaço que respeita e acolhe a diversidade. O Secretário de Integração Metropolitana, Marcos Dias, enfatiza a importância da inclusão não apenas como uma responsabilidade ética, mas como uma estratégia para impulsionar o progresso social. “A promoção da inclusão e acessibilidade é um investimento em um futuro mais justo e vibrante para todos.”

Para a secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, o evento reunirá painelistas, com e sem deficiência, com visões, experiências e atuação bastante diversificadas, enriquecendo o debate. A SMPD tem um enorme prazer de participar em ações em parceria com demais órgãos, focando na transversalidade das ações. As pessoas com deficiência precisam ser incluídas em todas as políticas.

Durante o seminário, painelistas como Flávia Cortinovis, Subsecretária na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Flavia Ribeiro do RioInclui, Ana Cecília Melo do Movimento Paratodos e Regina Cohen, Arquiteta PhD. em Projetos e Ensino em Acessibilidade, compartilharão suas experiências e contribuições, inspirando práticas mais inclusivas em diferentes setores da sociedade.

O seminário contará também a participação de um interprete de libras, e apresentação do projeto de dança “SAÚDE EM DIA” de crianças com deficiência, de Guadalupe. Destacará não apenas os discursos e apresentações, mas também os diálogos e interações, enriquecendo a compreensão da importância das boas práticas em inclusão e acessibilidade nos dias de hoje.

Serviço:

Seminário sobre Boas Práticas – Inclusão e Acessibilidade

Data: 07/12

Hora: 14h às 17h

Local: IBMEC – Av. Pres. Wilson, 118 – Centro/RJ.