Prefeitura do Rio sanciona Lei do ISS Neutro, primeira do país

O prefeito Eduardo Paes participou da sanção da lei

A Prefeitura do Rio de Janeiro sancionou, na manhã desta segunda-feira (12), a Lei do ISS Neutro, um programa de incentivo à economia verde. De acordo com o poder

municipal, trata-se da primeira lei do país de incentivo ao mercado voluntário de

crédito de carbono.

Participaram da assinatura, que aconteceu no Palácio da Cidade, o prefeito

Eduardo Paes, a secretária de Fazenda e Planejamento, Andrea Senko, e o

secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão

Bulhões.

A lei cria incentivos fiscais para empresas da cadeia de crédito de carbono que se

instalarem na cidade. De acordo com a Prefeitura do Rio, a medida ajudará a atingir

as metas do plano de desenvolvimento sustentável e ações climáticas de

neutralização da emissão de CO2 em 20% até 2050.

“O que vivemos aqui, a beleza, é um ativo econômico. As pessoas e empresas

decidem morar e investir por causa dos seus ativos econômicos, ou decidem não

investir e morar de acordo com a forma estes ativos são tratados”, afirmou Paes.

O programa ISS Neutro tem como objetivo estimular o mercado verde e acelerar a

neutralização da emissão de CO2 na cidade. A regulamentação é ligada ao Projeto

de Lei 1153/2022, aprovado em maio na Câmara de Vereadores do Rio.