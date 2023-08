Prefeitura faz Mutirão de Vacinação nos bairros Areia Branca e Roseiral

Quem não tiver o cartão de vacinação, pode baixar o aplicativo Conecte SUS no celular

A Prefeitura de Belford Roxo promoverá neste sábado (12), mais uma etapa do Mutirão de Vacinação. Pontos de imunização estarão funcionando das 9h às 13h, na Igreja Evangélica Deus é Vida em Areia Branca (Rua Engenheiro Tibúrcio, Nº 91); e na Primeira Igreja Batista em Parque Roseiral (Rua Três, nº 35). As vacinas são

aplicadas gratuitamente e, para completar o esquema vacinal, basta levar um

documento de identidade válido com foto e o cartão de vacinação.

“Quem não tiver o cartão de vacinação, pode baixar o aplicativo Conecte SUS no

celular para que as equipes possam fazer a aplicação”, esclareceu Yuri Ferreira,

coordenador da Divisão de Imunização da Secretaria Executiva de Vigilância

Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde (Seve/Semus).

Mais de 200 doses

No último sábado (05-08), o Mutirão da Vacinação esteve nos bairro de Santa Maria

e Santa Amélia. De acordo com o balanço da Seve/Semus, foram aplicadas 200

doses de vacinas nos pontos de imunização instalados nas igrejas Batista Boas

Novas, em Santa Maria; e Ministério Vivendo em Fé, em Santa Amélia. “A determinação do prefeito Waguinho é para que continuemos a levar a vacinação

para mais perto da população”, enfatizou Christian Vieira, secretário Municipal de

Saúde.

Foram disponibilizados todos os imunizantes aprovados e disponibilizados

pelo Ministério da Saúde visando ampliar a adesão e promover a atualização dos

cartões de vacinação.

Apenas da vacina Bivalente contra a Covid-19, foram aplicadas 65 doses nos pontos

instalados nas igrejas Batista Boas Novas, em Santa Maria, e Ministério Vivendo em

Fé, em Santa Amélia. Outras 45 doses de vacinas contra a gripe (Influenza) e 90 dos

demais imunizantes do calendário, também foram para o braço da população.