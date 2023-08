Prefeitura faz mutirão e aplica mais de 400 doses de vacinas em dois bairros

Equipe da Saúde trabalhou em Areia Branca, Roseiral e Santa Marta

Mais 400 doses de vacinas foram aplicadas em Belford Roxo, no último sábado (12), em mais uma fase do Mutirão de Vacinação, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Através da Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica Seve/Semus), a Prefeitura ofertou todos os imunizantes para a população com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e atualização do Cartão de Vacinação.

“É mais um momento importante e que reforça o compromisso do prefeito Waguinho com a saúde e a qualidade de vida para toda a população”, destacou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira. Os pontos do Mutirão foram instalados pela Divisão de Imunização da Seve/Semus, na Igreja Evangélica Deus é Vida, em Areia Branca, e na Primeira Igreja Batista em Parque Roseiral, com atendimento das 9h às 13h.

Foram disponibilizadas todas as vacinas do calendário anual do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. No Mutirão de Vacinação, as mais procuradas foram a Bivalente contra a Covid-19, com 130 doses aplicadas, e Influenza (contra a gripe), com 100 doses. A dona de casa Elineuza Quinto Santana, 63 anos, foi uma das imunizadas contra a gripe no Parque Roseiral. “Eu aproveito toda vez que tem uma campanha desse perto da minha casa. Não deixo atrasar a sempre falo que a vacina faz bem pra todo mundo”, comentou a moradora.

Vacinação animal e fumacê

A Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonoses levou para Santa Marta Agentes de Combate à Endemias (ACEs), carros-fumacês e doses de vacinas contra a raiva animal. As atividades começaram às 9h e, até às 11h30, mais de 200 cães e gatos haviam recebido a vacina antirrábica e os fumacês (UBVS) já haviam percorrido quase todas as ruas do bairro.

Os agentes (ACEs), conhecidos como mata-mosquitos, inspecionar a as casas e orientaram os moradores sobre a importância de se eliminar possíveis focos do Aedes Aegypti.