Presa quadrilha de traficantes de drogas do CV em Itaboraí

Os cinco criminosos trocaram tiros com os agentes e acabaram presos/Reprodução

Uma quadrilha de traficantes de drogas ligados à facção do Comando Vermelho foi

presa no bairro de Itambi, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, na última

quinta-feira (25).

Segundo informações, denúncias levaram os agentes da 71ª DP (Itaboraí) até o

bairro com o objetivo de confirmar um possível local onde os entorpecentes são

preparados para consumo e venda. As denúncias apontavam que os criminosos são

membros da facção criminosa.

Quando os policiais chegaram até o endereço informado encontraram vários

homens dentro da garagem do imóvel. Estes, ao perceberem a chegada da polícia,

atiraram durante tentativa de fuga para a mata. Houve confronto.

Os agentes conseguiram localizar cinco criminosos, que foram presos e

encaminhados para a 71ª DP no Centro de Itaboraí. Com eles foram apreendidos

duas pistolas e uma grande quantidade de drogas.