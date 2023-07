Presidente da Alerj está no centro das articulações para a disputa em 2024

O deputado Rodrigo Bacellar tem sido um dos principais articuladores do tabuleiro político do RJ

O presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar, tem sido um dos principais

articuladores do tabuleiro político visando as eleições municipais de 2024.

De malas prontas para o União Brasil, com aval do seu atual partido, o PL, ele tem

sido uma peça chave nas articulações em diversas regiões do estado.

Habilidoso, o presidente tem transitado bem entre políticos das mais variadas

vertentes políticas da direita, esquerda e centro. Além disso, tem um olhar especial

pelo interior. Como secretário estadual de Governo, Bacellar criou laços importantes em vários municípios do Estado, sem distinção entre cidades mais ou menos populosas. (Com informações do Agenda do Poder)