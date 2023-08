Presidente da Alerj participa do lançamento do PAC no Rio

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar (PL), compareceu ao lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu na última sexta-feira (11), no Theatro Municipal, no Centro do Rio.

O Rio é o estado brasileiro que receberá a maior verba para investimentos, com um total de R$ 342,6 bilhões distribuídos em obras que envolvem construções de novas plataformas para desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural, creches e escolas de tempo integral, entre outros projetos.

Bacellar destacou a importância de unir forças para garantir o crescimento do estado e o investimento nos municípios fluminenses. “Independentemente de partidos e posições políticas está a necessidade do amplo diálogo e da parceria entre os Poderes”, disse Bacellar.

O evento também contou com presença do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP), do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), de ministros de Estado, governadores, prefeitos, deputados estaduais, entre outras autoridades de todo o País.

Obras de infraestrutura

O programa irá investir, em todo país, R$ 1,7 trilhão no desenvolvimento de obras de infraestrutura e desenvolvimentos de projetos para fomentar inovação industrial e transição energética até 2026. A expectativa é de que o PAC gere quatro milhões de postos de trabalho, sendo 2,5 milhões de empregos diretos e 1,5 milhão indiretos.

O ponto central do Novo PAC é o desenvolvimento sustentável. Investimentos na garantia de luz para todos, eficiência energética, avanço em pesquisa mineral e produção de combustíveis de baixo carbono são alguns dos objetivos apresentados para os próximos anos.