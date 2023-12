Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, recebe colar do Mérito Judiciário

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) comemorou nesta sexta-feira (8) o Dia da Justiça. A principal solenidade foi a entrega do Colar do Mérito Judiciário. Entre os condecorados estava o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar.

Neste ano a honraria foi entregue a 47 autoridades e personalidades que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica e ao Judiciário fluminense, entre elas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

“Sou advogado, um grande defensor da nossa Constituição, e me sinto honrado. Nossa gestão na Alerj tem sido pautada pelo diálogo e respeito pelas instituições. Seguimos de portas abertas e cientes do nosso papel em defesa da população”, afirmou Bacellar.

O deputado Rodrigo Bacellar chegou a Alerj em 2019 e, em menos de 5 anos, foi relator do impeachment, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), foi para o poder Executivo ocupar a importante secretaria Estadual de Governo, se reelegeu com quase 100 mil votos em 2022 e se elegeu presidente da Alerj em fevereiro deste ano.