Presidente da Câmara assume Prefeitura de Armação de Búzios, na Região dos Lagos, após prefeito ser afastado

Rafael Aguiar é presidente da Câmara de Búzios

O presidente da Câmara de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do RJ,

Rafael Aguiar, assumiu nesta terça-feira (6) a Prefeitura de Búzios depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negar a defesa do prefeito Alexandre Martins e do vice-prefeito Miguel Pereira, ambos do Republicano.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pelo afastamento do prefeito e do vice-

prefeito por abuso de autoridade nas eleições de 2020. O magistrado rejeitou o

recurso apresentado pela defesa.

Em denúncia anônima, policiais militares apreenderam R$ 6,2 mil em espécie e

material de propaganda do prefeito, na época candidato.

Além do material encontrado no carro do coordenador da campanha, também foram localizadas anotações de pagamentos a colaboradores e supostos benefícios a

eleitores.

O TSE questiona a compra de votos e a distribuição de cestas básicas em troca de

apoio eleitoral.