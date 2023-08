Presidente da CEADER homenageia Waguinho

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, recebeu, em

seu gabinete, lideranças evangélicas da Assembleia de Deus. Durante o encontro, o

prefeito foi homenageado com duas placas pela Convenção Evangélica das

Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro (CEADER).

Waguinho destacou que sentiu-se honrado com as visita dos pastores. A entrega

das placas foi feita pelo pastor Flávio de Castro Marinho. “Fico muito envaidecido

com a homenagem. Nosso governo está sempre de portas abertas a todos os

setores da sociedade. Respeito muito o trabalho feito pela CEADER”, destacou

Waguinho.

“As placas são em alusão à Assembleia Geral Ordinária (AGO) da CEADER e aos 99

anos da Assembleia de Deus no Estado do Rio de Janeiro. Ambos os eventos foram

realizados na Assembleia de Deus de Belford Roxo, presidida pelo pastor Nelson

Nogueira de Souza, no centro”, completou Flávio de Castro Marinho, acompanhado

pelos pastores Nelson Nogueira de Souza e seu 1º vice-presidente Alexandre

Pompeu; e pelo pastor Djalma Porfírio Gomes Filho (Assembleia de Deus de Xerém).

Foram homenageados também o secretário de Educação Denis Macedo, a deputada

federal Daniela Carneiro (representada pelo o secretário de Gestão e Inovação em

Serviços Públicos, Matheus Carneiro) e o vereador Matheus Igual a Você.