Presidente da CPI do 8/1 é assaltado em Ipanema

Arthur e a mulher Andrea foram vítimas de um ladrão adolescente que se passou por vendedor ambulante

O presidente da CPI do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), foi

assaltado em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Ele estava acompanhado da mulher,

Andrea Maia, no momento do crime.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o parlamentar teve o escapulário, cordão

religioso de ouro, arrancado por um adolescente de 17 anos, que fingiu ser

vendedor ambulante.

O assalto aconteceu na última 2ª feira (12), durante um passeio pelo calçadão na

Avenida Vieira Souto. O infrator tentou se esconder embaixo de um caminhão

estacionado na Rua Prudente de Morais, via paralela à Vieira Souto. Ele te tentou

engolir o escapulário, mas foi apreendido e encaminhado à DPCA (Delegacia da

Criança e do Adolescente).

O menor já tinha antecedentes, com mandado de busca e apreensão pendente, ou

seja, considerado foragido. Portanto, ele permaneceu apreendido na delegacia.