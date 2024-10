Presidente da Mocidade é preso em flagrante por porte ilegal de arma durante operação

O presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma desta quarta-feira (9), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele é alvo de um dos mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça em uma investigação de assassinato relacionado à contravenção. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) encontraram uma pistola calibre .40 nas proximidades do prédio onde Flávio reside. A especializada informou que a arma teria sido lançada pela janela do imóvel. Além disso, no quarto do imóvel, foi localizada uma segunda pistola, de calibre .380, esta, registrada e legalizada. A prisão foi confirmada pela defesa de Flávio.

A defesa recebeu com surpresa a informação de que seu cliente seria um dos alvos de uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil. A ação é no âmbito das investigações sobre o assassinato de Fábio Romualdo Mendes.

Além de Flávio, também foram alvos de mandados de busca e apreensão o contraventor Rogério Andrade e mais oito pessoas, entre elas, um policial militar.

Ligado ao jogo do bicho

A ação desta quarta (9) é fruto das investigações sobre o assassinato de Fábio Romualdo Mendes. O MPRJ apurou que ele era ligado ao jogo do bicho e foi morto em razão de uma disputa por áreas dominadas pelo contraventor Rogério Andrade. Os mandantes do homicídio seriam ligados a um grupo chefiado por Flávio da Mocidade — apontado como braço direito de Andrade.

O assassinato de Mendes ocorreu em 29 de setembro de 2021, na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. A vítima estava em seu carro, aguardando a esposa que estava num posto de saúde, quando dois homens numa motocicleta se aproximaram. Um dos assassinos disparou mais de dez tiros na vítima.

Quatro pessoas foram indiciadas pela morte de Fábio Mendes e tiveram as prisões decretadas pela Justiça. Elas são alvos na operação desta quarta-feira.