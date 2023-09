Presidente de torcida organizada do Botafogo é preso por tráfico

O presidente da torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo, Ronald Robert Costa Quinteiro, mais conhecido como Kinteiro, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Irajá, Zona Norte do Rio, na madrugada de terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, mais de 200 kg de maconha foram apreendidos com Kinteiro durante operação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

A prisão aconteceu após trabalho de inteligência e monitoramento que durou dez dias. Na ação, mais de 200 kg de maconha, que estavam prensados em 190 tabletes escondidos em caixas com o adesivo de uma empresa de compras pela internet, foram recolhidos. No momento em que foi detido, Kinteiro usava uma camisa da torcida organizada Gaviões da Fiel do Corinthians.

Do Sul para comunidades do Rio

As investigações demonstraram que a droga, que vinha da região Sul do Brasil, seria levada para algumas comunidades do Rio, para serem posteriormente vendidas.

A Polícia Civil estima que a carga esteja avaliada em cerca de R$ 260 mil. O criminoso, que foi levado para a Cidade da Polícia, no Jacaré, será encaminhado à audiência de custódia.